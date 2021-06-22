Наибольшее число заболевших COVID-19 в Кузбассе зафиксировано с начала года

По данным на 11:00 22 июня, в Кузбассе зафиксировано еще 138 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие на текущий момент изолированы и получают лечение. Инфицированные граждане проживают в следующих муниципалитетах:

Кемерово – 32, Юрга – 14, Междуреченск – 12, Новокузнецк – 11, Осинники – 8, Кемеровский МО – 7, Калтан – 6, Мыски – 6, Прокопьевск – 6, Белово – 5, Киселевск – 5, Березовский – 4, Крапивинский МО – 4, Юргинский МО – 4, Промышленновский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Анжеро-Судженск – 2, Ленинск-Кузнецкий – 2, Полысаево – 1, Тайга – 1, Гурьевский МО – 1, Топкинский МО – 1.

Также стало известно о смерти за последние 24 часа троих жителей Кемеровской области с ранее подтвержденным COVID-19. Всего в регионе заразились 38 820 человек, вылечились и покинули больницы - 37 109 (в том числе 69 - за последние сутки).