Находившийся в розыске кемеровчанин получил срок за убийство сожительницы

Пара, находясь в одном из кемеровских кафе, в котором они выпили спиртное, поссорилась. На фоне недопониманий, мужчина ударил свою 36-летнюю возлюбленную, а позже вывел ее из заведения и избил.

– От ударов потерпевшая упала на землю, обвиняемый не стал поднимать женщину, а за ноги перетащил ее домой, – передает СК по Кемеровской области.

Знакомый вызвал бригаду скорой помощи и медики госпитализировали женщину. Позже она скончалась в больнице от полученных травм.

– Подозреваемого задержали, примечательно, что мужчина находился в розыске за совершение преступлений на территории Алтайского края, – сказано в сообщении.

Суд признал 33-летнего местного жителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и шести месяцев в колонии особого режима. Помимо этого, он обязан выплатить один миллион рублей.