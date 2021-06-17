Находившийся в розыске горожанин попытался сжечь жилище мертвого кузбассовца

По информации, распространенной правоохранителями, инцидент произошел 9 июня 2021 года. Тогда же обвиняемый на улице познакомился с 40-летним мужчиной, который впоследствии пригласил его на застолье в гости. Прибыв, он узнал, что в помещении находится еще один человек – 58-летний горожанин. Горячительные напитки они начали распивать втроем, однако в какой-то момент между двумя только познакомившимся горожанами возник конфликт, в ходе которого младший нанес несколько ножевых ранений хозяину жилища.

- От полученных повреждений потерпевший потерял сознание, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

В момент совершенного преступления второй гость – 58-летний мужчина – спал, из-за чего и не видел того, что произошло. Обвиняемый воспользовался обстоятельствами и решил забрать с собой что-нибудь из квартиры.

- Он перенес раненого мужчину в ванную комнату, после чего забрал микроволновую печь и покинул жилище, при этом поджег в комнатах вещи, - сообщили в ведомстве.

На выходе из дома его задержали полицейские, поскольку он разыскивался за совершение другого преступления.

Правоохранители заметили возгорание и обратились в МЧС. Оставшемуся внутри гостю удалось выбраться из помещения – его госпитализировали с ожогами. После ликвидации возгорания в ванной было обнаружено тело хозяина жилища. На нем присутствовали следы насильственной смерти.

Обвиняемого заключили под стражу, его действиям будет дана юридическая оценка. По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.