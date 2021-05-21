Находившийся в розыске экс-глава совета директоров кузбасского банка получил срок

0
Фото:  

Суд вынес приговор в отношении бывшего председателя совета директоров муниципального банка южной столицы Кузбасса, который в сговоре с сыном получил 3 млрд рублей для другой организации, где был руководителем.

Осужденный ранее являлся председателем совета директоров Новокузнецкого муниципального банка, в котором должность директора занимал его сын. Так, с 2012 по 2013 годы родственники вступили в сговор, что привело к потере банком более 3,2 млрд рублей.


Как оказалось, экс-глава совета директоров был еще учредителем и руководителем другой компании — ЗАО СК "Южкузбасстрой", у которой были долги в банках.

— Кредитное учреждение выступило гарантом по кредитным обязательствам ЗАО СК "Южкузбасстрой" перед кредитными организациями на сумму свыше 3 млрд рублей. При этом у банка отсутствовала законная и реальная возможность гарантировать исполнение обязательств на такую сумму, — рассказали в областной прокуратуре.

Долги погашены не были, что привело к потере муниципальным банком огромной суммы денег, а Центробанк отозвал у него лицензию.


В 2018 году сын осужденного также получил приговор и отправился в колонию на девять лет. Однако его отец был в розыске несколько лет: с 2016 по 2019 год. Теперь суд приговорил его к шести годам лишения свободы с лишением права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в кредитных или коммерческих предприятиях, на полтора года.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25264

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined