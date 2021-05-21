Находившийся в розыске экс-глава совета директоров кузбасского банка получил срок

Осужденный ранее являлся председателем совета директоров Новокузнецкого муниципального банка, в котором должность директора занимал его сын. Так, с 2012 по 2013 годы родственники вступили в сговор, что привело к потере банком более 3,2 млрд рублей.

Как оказалось, экс-глава совета директоров был еще учредителем и руководителем другой компании — ЗАО СК "Южкузбасстрой", у которой были долги в банках.

— Кредитное учреждение выступило гарантом по кредитным обязательствам ЗАО СК "Южкузбасстрой" перед кредитными организациями на сумму свыше 3 млрд рублей. При этом у банка отсутствовала законная и реальная возможность гарантировать исполнение обязательств на такую сумму, — рассказали в областной прокуратуре.

Долги погашены не были, что привело к потере муниципальным банком огромной суммы денег, а Центробанк отозвал у него лицензию.

В 2018 году сын осужденного также получил приговор и отправился в колонию на девять лет. Однако его отец был в розыске несколько лет: с 2016 по 2019 год. Теперь суд приговорил его к шести годам лишения свободы с лишением права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в кредитных или коммерческих предприятиях, на полтора года.