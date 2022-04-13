Находившийся на плановом лечении в больнице кузбассовец вернется домой с COVID-19

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Супруга жителя Мариинска пожаловалась на областное медучреждение, в котором после планового лечения ее муж заразился коронавирусом.

Жалоба от жительницы Мариинска появилась в соцсетях. В ней она возмутилась отношению к пациентам врачей кемеровского военного госпиталя.


Ее мужа положили на плановое лечение в медучреждение. На третьем этаже здания находятся больные коронавирусом. Как утверждает женщина, именно там мужчина заразился вирусом.

– <...> вчера заразился короновирусом (пцр+) и его вместо того, чтобы оставить и долечить (+ от короны) отправляют домой сегодня (орфография и авторский стиль сохранены – прим.ред.), – сказано в сообщении.

У семейной пары ребенок инвалид и в связи с этим горожанка опасается, что несовершеннолетний может плохо перенести инфекцию.

– <...> я и ребенок инвалид осознанно заразимся короновирусом, как он будет протекать непонятно, какая форма непонятно (орфография и авторский стиль сохранены – прим.ред.), – возмутилась автор.

По ее словам, недолеченные пациенты являются причиной распространения вирусной инфекции среди населения.

Да!
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