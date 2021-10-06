Находившийся на лечении кемеровский ветеран труда стал жертвой мошенников

Под подозрение о преступных деяниях в отношении ветерана труда — 86-летней женщины попали сразу трое жителей города Кемерово. В правоохранительных органах подчеркнули, что злоумышленники завладели документами пенсионерки, в том числе и бумагами на недвижимость, в момент, когда она находилась на лечении в больнице.

Правда довести злой замысел до конца нарушителям не удалось. Их планы стали известны стражам закона.

– В ходе оперативных мероприятий они выяснили, что организатором выступила ранее судимая 51-летняя кемеровчанка, привлекшая к "работе" двух знакомых 35 и 50 лет. Все трое были задержаны с поличным после хищения со счета пожилой женщины 320 000 рублей, – сообщили в "МВД Медиа".

Также удалось установить, что деньги со счета пожилой дамы подельники сняли при помощи фиктивной доверенности от имени пенсионерки.

Силовики уже обыскали дома задержанных и изъяли мобильные телефоны, сим-карты, печати и штампы разных учреждений, пустые и заполненные бланки справок 2-НДФЛ, а также семь российских паспортов. В отношении организатора преступления и ее помощников возбуждены уголовные дела по статьям "Кража", "Мошенничество", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление".