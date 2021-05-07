Находившиеся в федеральном розыске россияне оказались в раскрытом полицейскими наркопритоне в Кемерове

Сотрудники полиции, отрабатывая оперативную информацию, проверили жилище кемеровчанки, которая, по полученным данным, собирала в своей квартире людей для употребления наркотиков. Правоохранители провели обыски, а также медицинское обследование всех, кто находился внутри. В итоге выяснилось, что гостеприимная хозяйка с визитерами потребляла наркотик «соль» в своем жилище.

Вместе с этим, как отметили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса, в притоне были найдены двое человек, находившихся в федеральном розыске: 34-летний мужчина и 21-летняя девушка. Первого разыскивали в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", а молодая горожанка считалась пропавшей без вести.

Сейчас же решается вопрос о возбуждение уголовного дела по факту организации притона в кемеровском жилище. Хозяйке «заведения» может грозить до 4 лет заключения в местах лишения свободы.