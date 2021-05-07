Находившиеся в федеральном розыске россияне оказались в раскрытом полицейскими наркопритоне в Кемерове

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В областном центре Кузбасса сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Кузбасса пресекли деятельность наркопритона. Среди постояльцев «заведения» была найдена пропавшая без вести девушка.

Сотрудники полиции, отрабатывая оперативную информацию, проверили жилище кемеровчанки, которая, по полученным данным, собирала в своей квартире людей для употребления наркотиков. Правоохранители провели обыски, а также медицинское обследование всех, кто находился внутри. В итоге выяснилось, что гостеприимная хозяйка с визитерами потребляла наркотик «соль» в своем жилище.


Вместе с этим, как отметили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса, в притоне были найдены двое человек, находившихся в федеральном розыске: 34-летний мужчина и 21-летняя девушка. Первого разыскивали в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", а молодая горожанка считалась пропавшей без вести.


Сейчас же решается вопрос о возбуждение уголовного дела по факту организации притона в кемеровском жилище. Хозяйке «заведения» может грозить до 4 лет заключения в местах лишения свободы.

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