"Нахал" на иномарке преградил кемеровским пешеходам тротуар

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Владелец "японца" сегодня утром решил проявить неуважение к кемеровским пешеходам, за что стал героем местных новостей.

По словам местных жителей, водитель Honda с государственным номером Н811УА "забил" на пешеходов и бросил свою иномарку на конечной стороне тротуара, из-за чего те, натыкаясь на машину в конце своего пути, вставали в ступор. Как уточнил горожанин AVOKADO, автомобиль был замечен у парковки возле медицинского учреждения, что расположено на улице Кузбасская, 37.

– Нахал и только. Там и так нет никаких удобств для пешеходов, поскольку все заполонили машины и мы вынуждены идти по маленькой дорожке, что в кустах, так еще и он нашел место, куда свою карету впихнуть, – сокрушился очевидец.

К слову, он добавил, что обходить препятствие людям пришлось по траве или же протискиваться на работу между двумя транспортными средствами. Возмущенный житель выразил надежду, что инспекторы накажут "короля парковки", чтобы подобных случаев не повторялось.

Да!
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