По словам местных жителей, водитель Honda с государственным номером Н811УА "забил" на пешеходов и бросил свою иномарку на конечной стороне тротуара, из-за чего те, натыкаясь на машину в конце своего пути, вставали в ступор. Как уточнил горожанин AVOKADO, автомобиль был замечен у парковки возле медицинского учреждения, что расположено на улице Кузбасская, 37.
– Нахал и только. Там и так нет никаких удобств для пешеходов, поскольку все заполонили машины и мы вынуждены идти по маленькой дорожке, что в кустах, так еще и он нашел место, куда свою карету впихнуть, – сокрушился очевидец.
К слову, он добавил, что обходить препятствие людям пришлось по траве или же протискиваться на работу между двумя транспортными средствами. Возмущенный житель выразил надежду, что инспекторы накажут "короля парковки", чтобы подобных случаев не повторялось.
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