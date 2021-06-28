Конкурс для школьников из разных образовательных учреждений региона был организован центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области и Министерство образования и науки Кузбасса. Основной идей состязания стало противодействие терроризму и экстремизму.
Участникам предлагалось создать рисунок или видеоролик на соответствующую тематику. При этом дети были разбиты на две возрастные категории от 7 до 11 лет и от 12 до 16 лет. Членам жюри предстояло выбрать лучшие работы из более чем ста присланных со всего Кузбасса и оценить их по двум направлениям: "Изобразительное искусство" и "Видеоролик". В результате победителями стали лишь одиннадцать конкурсантов.
На вручении наград присутствовали замначальника ГУ МВД России по Кемеровской области – начальник полиции генерал-майор полиции Александр Табакаев, замначальника центра по противодействию экстремизму областного полицейского Главка полковник полиции Михаил Филиппов, член Общественного совета при Главном управлении МВД России по Кемеровской области Михаил Шкуропатский, министр образования Кузбасса Софья Балакирева, председатель Комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Парламента Кузбасса Сергей Григорьев и активисты "Российского движения школьников".
Победители конкурса "Мир без террора!" получили дипломы и подарки, а также благодарственные письма и настольные игры от Общественного совета при областном полицейском Главке.
- Выбрать лучшие из 150 работ, присланных со всех уголков нашего региона, было непросто. Все ребята подошли к конкурсному заданию с полной ответственностью и пониманием серьезности проблемы терроризма. Я считаю, что организация подобных конкурсов для детей и подростков – это не только возможность творческой реализации, но и формирование у подрастающего поколения стойкого неприятия идеологии терроризма, - подчеркнул член Общественного совета и участник жюри конкурса "Мир без террора!" Михаил Шкуропатский.
Предполагается, что конкурса может приобрести статус ежегодного.
Загрузка комментариев