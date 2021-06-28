Конкурс для школьников из разных образовательных учреждений региона был организован центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области и Министерство образования и науки Кузбасса. Основной идей состязания стало противодействие терроризму и экстремизму.

Участникам предлагалось создать рисунок или видеоролик на соответствующую тематику. При этом дети были разбиты на две возрастные категории от 7 до 11 лет и от 12 до 16 лет. Членам жюри предстояло выбрать лучшие работы из более чем ста присланных со всего Кузбасса и оценить их по двум направлениям: "Изобразительное искусство" и "Видеоролик". В результате победителями стали лишь одиннадцать конкурсантов.