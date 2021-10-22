Наезд на двух кемеровчан закончился для водителя уголовным делом

Инцидент произошел в Кемерове на парковке у здания 90/1 по проспекту Ленина, где автомобилист сбил двух пешеходов и уехал с места аварии. Одному из пострадавших потребовалась помощь медиков.

Оказалось, что лихачом был 24-летний рецидивист из Ленинска-Кузнецкого, ранее судимый за грабежи. Мужчина сел за руль не имея водительских прав, а также в пьяном состоянии: уровень алкоголя в его крови превысил допустимый в три раза.

– Следователем УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – сообщили в региональном ГУ МВД.

В настоящее время кузбассоец находится под арестом на десять суток за ранее совершенное административное правонарушение. Впоследствии будет решен вопрос о заключении его под стражу. За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет.