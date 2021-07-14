Наемный убийца отправился в колонию за попытку расправиться с известным кузбасским адвокатом

54-летний наемный киллер из города Находки обвинялся в ряде преступлений, совершенных им в попытке выполнить заказ (по ч. 4 ст. 327, ч.1 ст.222 и ч.3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По информации областного СУ СКР, осенью 2019 года мужчина получил от 52-летнего знакомого предложение заработать: убить человека за 10 тысяч долларов.

— После чего ему передали фотографию жертвы и другие необходимые данные, а также предоставили оружие и поддельный паспорт иностранного гражданина. В Кемерово исполнитель несколько дней проживал на съемной квартире, осуществляя наблюдение за 43-летним сопредседателем коллегии адвокатов, — рассказали в ведомстве.

6 ноября злоумышленник подкараулил жертву на автостоянке в центре города и выстрелил. Пострадавший выжил, поскольку ему была своевременно оказана помощь.

Несостоявшегося убийцу приговорили к лишению свободы на 9,5 лет с ограничением свободы на 1,5 года.

Организатор был задержан в городе Находки, уголовное дело в его отношении рассматривается в суде.