Надзорный орган заинтересовался разрушенным из-за отсутствия своевременного ремонта фасадом дома в Кемерове

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Кузбасская прокуратура провела проверку после сообщений жителей областного центра об угрозе обрушения балкона и осыпании штукатурки с фасада дома.

В ходе проверки прокуратура обнаружила нарушения, допущенные кемеровскими коммунальщиками, из-за чего многоквартирный дом на улице 40 лет Октября 5 стал угрожать безопасности горожан.

– ООО УК "Жилищный трест Кировского района" не приняло своевременных мер по выявлению и устранению дефектов балконной плиты, физический износ которой достиг предельно допустимых характеристик надежности и безопасности, – рассказали в областной прокуратуре.

Как выяснили на месте специалисты, штукатурка дома отслоилась на фасаде, торцах и балконных плитах. Также стала видна арматура на бетонной плите. По результатам осмотра инспекторы решили, что такое состояние здания может быть угрозой для прохожих. Руководителю УК внесено представление об устранении нарушений. Разрушенный материал начали убирать с фасада.


Ранее мы сообщали, что жителей областного центра обеспокоило состояние фасада дома в Кировском районе.

Фото: Прокуратура Кемеровской области
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