Надзорный орган уличил кузбасские лагеря для детей в сотнях нарушений

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Роспотребнадзор организовал массовые проверки детских лагерей в шахтерском крае, в результате которых были найдены более 400 нарушений.

Инспекторы в ходе проверок в летних оздоровительных организациях уделяли внимание различным аспектам. Так, проверялось качество питьевой воды, пищи, почвы и песка. Также тщательно проверили соблюдение дезинфекционного режима, организацию пребывания и питания детей. Из 744 действовавших в летний период на территории Кемеровской области лагерей проверки прошли в 334 учреждениях (с применением лабораторно-инструментальных методов – в 321).

– <...> проведены лабораторно-инструментальные исследования: 858 проб питьевой воды, 130 проб почвы и песка, 303 проб пищевых продуктов, 1,5 тыс. проб готовых блюд, 4,9 тыс. смывов, – сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Итогом стало составление 461 протокола об административных правонарушениях. По 438 делам были выписаны штрафы на 1 млн 204 тыс. рублей. Остальные протоколы в настоящее время рассматриваются, отметили в ведомстве.

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