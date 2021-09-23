Надзорный орган проведет проверку после травмирования ребенка на детской площадке в Кузбассе

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Прокуратура организовала проверку из-за падения ребенка с неисправных качелей в кузбасском городе.

Анжеросудженцы забили тревогу по поводу качелей, которые расположены во дворе дома по улице Ломоносова, 4. В соцсетях горожане пожаловались, что конструкция не выдержала и разломилась прямо под ребенком.

— 18.09.21 г мой ребенок травмировал на детской площадке ногу, повреждены связки, наложен гипс. Качеля, на которой он качался, развалилась под ним, — говорится в посте.

Данной информацией заинтересовалась региональная прокуратура, организовав проверку. В ходе мероприятий будет определено, насколько соблюдались правила установки и использования игрового оборудования. По результатам примут соответствующее решение, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

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