В Калтане была проведена прокурорская проверка после жалоб жителей и публикаций о черном дыме на местной ГРЭС. Как оказалось, ранее предприятие уже получило судебные решения по поводу различных нарушений, однако на момент визита инспекторов они не были исполнены.

Речь идет об иске по реконструкции пылегазоочистных установок и по судебному решению об устранении 64 нарушений требований промышленной безопасности.

– В ходе проверки выявлены риски неисполнения полного комплекса мероприятий и исполнения судебных решений и предписания в установленные сроки, – рассказали в облпрокуратуре.

Росприроднадзор вынес предписание об устранении нарушений об охране окружающей среды. Также руководителю ПАО "Южно-кузбасская ГРЭС" Андрею Медведеву было объявлено предостережение.