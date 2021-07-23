Надзорные органы проверят качество питьевой воды в Новокузнецке после жалоб на ужасный запах

В Новокузнецке организована проверка после жалоб жителей Центрального района на запах тины в воде, поступающей в их дома.
Сейчас сотрудники региональных прокуратуры и Роспотребнадзора взяты пробы питьевой воды из Томи. По результатам проверки будут приняты необходимые меры.
– Проведение проверки качества питьевой воды находится на контроле прокуратуры г. Новокузнецка, – рассказали в областной прокуратуре.
Напомним, власти предложили два варианта решения данной проблемы, один из которых — вовсе закрыть водоканал.
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