Надзорные органы проверят качество питьевой воды в Новокузнецке после жалоб на ужасный запах

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Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора взяли пробы воды на месте водозабора в южной столице Кузбасса, чтобы оценить ее пригодность для питья.

В Новокузнецке организована проверка после жалоб жителей Центрального района на запах тины в воде, поступающей в их дома.

Сейчас сотрудники региональных прокуратуры и Роспотребнадзора взяты пробы питьевой воды из Томи. По результатам проверки будут приняты необходимые меры.

– Проведение проверки качества питьевой воды находится на контроле прокуратуры г. Новокузнецка, – рассказали в областной прокуратуре.

Напомним, власти предложили два варианта решения данной проблемы, один из которых — вовсе закрыть водоканал.

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