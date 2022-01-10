Надоедливый ухажер довел девушек из Кузбасса до жалоб

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Жительницы кузбасского города в Сети распространили информацию об упрямом поклоннике, который терроризирует дам звонками.

Информация о возрастном мужчине, который своим настойчивым флиртом пугает женщин в поселке Постоянный в Калтане, появилась в Instagram-сообществе. Автор в публикации указала, что надоедливый незнакомец подстерегает девушек на машине и просит у них гаджет якобы для важного звонка, однако после сохраняет номер мобильного телефона в свои контакты и ищет контакта с дамами.

— Сначала он просит позвонить на один номер ему не отвечают. Он просит сказать, что отвез заказ, если перезвонят. Прошу, не помогайте ему с этим! Потом он начинает названивать вам, — рассказала схему действий неприятеля девушка.

В комментариях пользователи Сети подтвердили, что неоднократно замечали ухажера на улице, а некоторые и вовсе уже становились "жертвами" его звонков.

Да!
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