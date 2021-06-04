Начатое в 1975 году строительство Крапивинской ГЭС завершится

Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ может сделать возможным завершение строительства Крапивинской ГЭС.
По словам Сергея Цивилева, данный объект позволит улучшить водоснабжение региона, а также обеспечит местных жителей рабочими местами. Это также ускорит развитие близлежащих городов и поселков, повысит качество жизни и положительно скажется на экономике. Об этом сообщается на сайте правительства Кузбасса.
Напомним, ранее власти назначили ответственного за завершение строительства
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