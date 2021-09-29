Началось формирование кузбасского календаря-справочника "Власть и бизнес – 2022"

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Готовится к выпуску очередной тираж календаря-справочника "Власть и Бизнес – 2022", который традиционно знакомит кузбассовцев с новыми лицами регионального политического и экономического истеблишмента.

Опыт предыдущих лет показал, что информация, представленная в календаре в виде дней

рождения представителей политических и бизнес-элит, деятелей культуры, науки, образования и спорта, государственных, профессиональных и международных праздников, востребована не только кузбассовцами, но и за пределами региона. Уникальный по содержанию и востребованности информационный продукт заочно знакомит своих обладателей с самыми известными и влиятельными людьми и компаниями обновленного Кузбасса, является не только эффективным инструментом для установления контактов и налаживания каналов обратной связи, но и оригинальным и полезным бизнес-подарком, который будет ежедневно служить своему обладателю на протяжении всего года.


В настоящее время идет процесс формирования пула участников и партнеров проекта - календарь пополняется актуальной информацией и новыми лицами. По-прежнему несмотря на ограниченный тираж, в качестве подарков календарь "Власть и Бизнес" получат все участники проекта. Особые условия по оформлению и распределению тиража издатели предлагают Генеральным и официальным партнерам проекта.


Подать заявку на участие в проекте или предложить кандидатуру участника можно, оставив заявку на сайте властьибизнес.рф, или по телефону: +7(3842) 75-55-55.

Да!
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