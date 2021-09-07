Начало обучения в отремонтированной кузбасской школе сорвалось из-за COVID-19

Речь идет о школе №71 в Прокопьевске, которая не открылась к 1 сентября из-за отсутствия мебели. По информации регионального Минобразования, вовремя оборудовать учреждение не получилось из-за распространения коронавирусной инфекции.

— В связи с эпидемией коронавирусной инфекции были введены ограничения, которые не позволили выполнить поставку в срок. Все оборудование поступит в образовательную организацию в течение первой учебной четверти, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после оснащения школы учащиеся смогут посещать занятия. В министерстве добавили, что ремонт в учреждении завершился, остается благоустроить территорию. В настоящее время дети продолжают ходить в те школы, где обучались в прошлом году.