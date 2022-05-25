Начальница из комитета мэрии кузбасского города предстала перед судом по делу о мошенничестве

Установлено, что 47-летняя женщина, используя должность начальника отдела бухгалтерского учета КУМИ в кузбасском городе, необоснованно повышала себе зарплату в период с марта 2020-го по февраль 2021 года. Кроме того, злоумышленница указывала в документах на получение денег счета знакомой и сына, которые никогда не работали в комитете. Из-за действий главбуха бюджет города понес ущерб на сумму около 330 000 рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Экс-начальница сначала не сотрудничала со следствием, но признала вину после того, как специалисты получили доказательства ее преступления. В счет возмещения ущерба на долю злоумышленницы в недвижимости был наложен арест, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 15 000 рублей.