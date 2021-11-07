Начальник участка погиб в кузбасской шахте при обрушении металлических конструкций

Сообщается, что 5 ноября на шахте в Ленинск-Кузнецком районе из-за обрушения металлических конструкций в конвейерном штреке скончался один человек. Погибшим оказался 36-летний мужчина, который отвечал за проведение работ на участке.

– Предварительно установлено, что в штреке производились работы по монтажу оборудования и одна из металлических конструкций обрушилась, – прокомментировали трагедию в СУ СК Кузбасса

От полученных травм кузбассовец умер на месте. Горноспасатели подняли его тело на поверхность.

Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение,