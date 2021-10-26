Начальник района электроснабжения в Новокузнецке попал под суд за гибель человека

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Новокузнечанин, занимавший должность начальника района электроснабжения, предстанет перед судом: из-за его недобросовестной работы погиб человек.

Сообщается, что 35-летний житель Новокузнецка с 2019 по 2020 год работал в должности начальника района электроснабжения. При этом мужчина не осуществлял проверку соответствия схем и техобслуживание воздушных линий. В августе 2020 года это привело к гибели электромонтера: пострадавший получил удар током при ремонте светильника и скончался на месте.


В отношении новокузнечанина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 с. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека". Правоохранители доказали вину мужчины в полном объеме, сообщают в пресс-службе ЛО МВД России.


Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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