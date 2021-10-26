Начальник района электроснабжения в Новокузнецке попал под суд за гибель человека

Сообщается, что 35-летний житель Новокузнецка с 2019 по 2020 год работал в должности начальника района электроснабжения. При этом мужчина не осуществлял проверку соответствия схем и техобслуживание воздушных линий. В августе 2020 года это привело к гибели электромонтера: пострадавший получил удар током при ремонте светильника и скончался на месте.

В отношении новокузнечанина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 с. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека". Правоохранители доказали вину мужчины в полном объеме, сообщают в пресс-службе ЛО МВД России.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.