Начальник почты в Кузбассе попала под подозрение в мошенничестве с соцвыплатами пенсионера

Сообщается, что в августе 2021 года 41-летняя подозреваемая узнала, что 85-летний кузбассовец не получил социальные выплаты в отделении почты. Тогда женщина решила присвоить денежные средства себе. Она сама расписалась за пожилого человека в получении средств, после чего забрала более 3 700 рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства преступления.