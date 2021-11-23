Начальник кемеровского ковидария призвал беременных женщин к вакцинации

Беременным женщинам и кормящим матерям необходимо поставить прививку от COVID-19, заявил Василий Жданов в ходе прямого эфира Минздрава, который состоялся в понедельник, 22 ноября. По словам медика, вакцинация позволит жительницам области избежать тяжелых последствий, которые могут проявиться из-за заражения китайской инфекцией.

– Беременным и кормящим вакцинация не просто разрешена, а необходима. Пожалуйста, вакцинируйтесь. Наша больница скорой медицинской помощи является базой, куда маршрутизируются тяжелые беременные и родильницы с COVID-19, – высказался он.

Он отметил, что заболевший коронавирусом гражданок в родильном отделении врачи вынуждены выхаживать и спасать от смертельного исхода, что сильно изнуряет специалистов.