Женщина в социальной сети разместила пост, в котором описала, по ее словам, "ужасную" ситуацию, произошедшую с ней и ее ребенком.

Новокузнечанка находилась на парковке в своем автомобиле и неизвестный мужчина начал пытаться попасть во внутрь, при этом говоря что-то про белый цвет машины. Как пояснила горожанка, ее транспорт именно такого оттенка.

– <..> Он не слышал ничего, начал ломиться в машину <..> Я в ужасе пыталась выталкать его из авто, в этот момент он орал, что я Иуда у меня ребенок орет, надо срочно в магдак! <...> Говорил, что у него ключ от его головы (в руке у него был шестигранник), кинул мне в машину свои документы (паспорт и водительское), когда выталкала, заблокировала машину, ходил кругами и говорил что-то (орфография и авторский стиль сохранены – прим.ред.), – передает женщина.

После произошедшего жительница южной столицы Кузбасса вышла из автомобиля и пошла в ближайший магазин. Там она оставила паспорт гражданина, но работники сказали, что это первый подобный случай.

В полицию по этому факту женщина не обратилась.