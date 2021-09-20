Наблюдатель заснял на камеру вброс бюллетеней в Кузбассе

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Пачка бюллетеней в один момент оказалась в урне голосования после того, как один из избирателей подошел к ней отдать свой голос. Факт нарушения на одном из участков в Кузбассе удалось заснять очевидцу.

Вброс сразу нескольких бюллетеней от одного человека был зафиксирован в участковой избирательной комиссии (УИК) №1410. Подробности инцидента сообщает "Тайга.инфо".


Из кадров, которые появились в открытом доступе в Сети, следует, что мужчина на протяжении нескольких минут пребывал в кабинке для голосования, а когда покинул ее и подошел к урне, то предпринял попытку опустить сразу несколько бумаг. Однако факт нарушения удалось зафиксировать местному жителю.


Автор видео предпринял попытку привлечь внимание незнакомца, но тот свое дело не прекратил. В результате между тем, кто снимал и махинатором встала светловолосая дама (как уточняет издание, это председатель УИК Вера Холенкова). Она попыталась успокоить оператора.


В это время свершивший вброс гражданин стал поспешно покидать участок, а наблюдатель проследовал за ним. На выходе за нарушителем проследовали сотрудники полиции, находившиеся в УИК. На этом видео обрывается.


По итогу журналистам удалось связались с председателем УИК, а та рассказала СМИ, что не пыталась помешать наблюдателю. С ее слов, мужчину, который вбрасывал бюллетени, задержали. Однако она уточнила, что жалобы на признание бюллетеней недействительными пока не поступало.

Фото: ВКонтакте / Интересный Новокузнецк

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