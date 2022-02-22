Киселевчанин возвращался домой из магазина и по пути на него напали двое неизвестных. Они отобрали у мужчины портмоне с 6 000 рублей внутри.

56-летний местный житель сразу обратился в полицию и прибывшие сотрудники правоохранительных органов по "горячим" следам установили личности злоумышленников. Ими оказались двое ранее судимых горожан 34 и 37 лет.

– Похищенные деньги злоумышленники успели потратить на спиртное и закуску, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении мужчин заведено уголовное дело по статье "Грабеж". Им грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас один из них находится под стражей.