"На спиртное и закуску": кузбассовцы напали на мужчину посреди дня

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Жители Киселевска напали на улице на прохожего.

Киселевчанин возвращался домой из магазина и по пути на него напали двое неизвестных. Они отобрали у мужчины портмоне с 6 000 рублей внутри.


56-летний местный житель сразу обратился в полицию и прибывшие сотрудники правоохранительных органов по "горячим" следам установили личности злоумышленников. Ими оказались двое ранее судимых горожан 34 и 37 лет.

– Похищенные деньги злоумышленники успели потратить на спиртное и закуску, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении мужчин заведено уголовное дело по статье "Грабеж". Им грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас один из них находится под стражей.

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