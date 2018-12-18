На праздник к нам пришла: где в Кемерове живет самая пушистая, самая нарядная и самая настоящая новогодняя ёлка

1
Фото:  

В преддверии главного праздника года Кемерово превратился в самый настоящий сказочный городок с миллионами огней, уютным новогодним убранством витрин, сияющей красотой оделись площади и скверы. И конечно, в каждом районе завелась она – пушистая, зелёная красавица-ёлка! Впереди у этой важной леди множество дел – радовать детвору и взрослых, быть центром больших дружных хороводов и, конечно, зажигаться каждый вечер, делать наш город наряднее, приветливее и праздничнее.

С местными новогодними красавицами мы решили познакомиться поближе и даже сообразили своеобразный рейтинг-обзор ёлочек с учётом всех их праздничных прелестей.

Первые среди нарядных

На безоговорочное первенство по всяким разным большим и ярким украшениям претендует (кто бы мог подумать) главная новогодняя ель города на площади Советов. Двадцатиметровая искусственная красавица хоть уже и немолода, но глаз радует по-прежнему.


Пусть сегодня не так пышны её зеленые кроны, как в конце нулевых, зато богатое убранство сияет, цветные гирлянды в полсотни ламп играют огнями и огромные белые звёзды вместе с той, что венчает самую ёлочную маковку, горят вовсю! Впрочем, днём елочка смотрится ничуть не хуже, а под уютным тёплым снегопадом вполне себе выглядит и празднично и сказочно.


Рядом с главной елкой Кемерова готовят лёд для хоккея и фигурных па и строят вместительный городок с большущей горкой, лабиринтами и забавными фигурами. Работы кипят, и не исключено, что ледовых дел мастера явят свои творения на радость горожан уже к концу этой недели.

Весомую конкуренцию по нарядности и статности главной ели составляет новогодняя красавица на Пионерском бульваре. Она, конечно, не столь высока, но по количеству украшений и их праздничности ничуть не уступает своей старшей сестре на площади Советов. Здесь тебе и огромные снежники-гирлянды, и десятки лампочек, и своя нарядная яркая звезда.


Эту опрятную ель в небольшом сквере на Пионерском бульваре ежегодно собирает и наряжает компания "Кузбассразрезуголь". И зелёная красавица всю зиму радует жителей окрестных улиц и проспектов, и в новогоднюю ночь тоже привечает гостей.

Первые среди пушистых

Стройная и элегантная, и в тоже время одна из самых пушистых новогодних ёлочек украшает набережную Томи в центре города. Свою входную площадку к празднику зелёным деревцем украсил первый (и пока единственный) в Кемерове пятизвёздочный отель "Томь Ривер Плаза".

Наряд этой дамы довольно лаконичен, она словно изящная модница опутана лишь тонкой нитью бус – гирляндой с лампочками-невиличками, сияние которых подчеркивает густоту её зеленых крон. Если не приглядываться эта елочка вообще очень смахивает на натуральную, лесную, будто прямо здесь и росла всегда, дополняя речные пейзажи.

Ещё одна ну очень пушистая праздничная ель выросла на проспекте Октябрьском рядом с новым домом Центра детских развлечений "КиндерЛэнд". Новогодняя красавица так и притягивает взгляд своими большущими цветными шарами, блестящими игрушками и гирляндами и звёздочкой на маковке. Она очень даже подходит для хороводов детворы и больших уличных праздников, да и Дед Мороз с подарками мимо такой ёлочки точно не проедет.

Первые среди настоящих

Есть среди новогодних красавиц в Кемерове и самые настоящие, лесные. В обновленном парке на бульваре Строителей, например, их целых две нарядные! Здесь в центральной части рядом со сценой тоже ваяют свой ледяной городок с горками и фигурами. И готовят праздничную площадку, главными украшениями которой станут, в том числе, и живые ёлочки.

Хвойных статных дерев в линейном парке на бульваре Строителей множество, а эти две зелёные сестрёнки удачно произросли аккурат в эпицентре празднеств. Обе елочки украшены многочисленными цветными гирляндами и в тёмное время сияют очень даже эффектно.

Ёлка-великанша с разлапистыми ветвями из таёжных дебрей прибыла на праздник в "Парк Чудес". По сложившейся традиции она украшает центральную площадь горсада и стоит в центре ледовой площадки, которую, кстати, уже подготовили для катания. И здесь в наряде пушистой красавицы ничего лишнего нет – лишь разноцветные лампочки сверху донизу и гирлянды, расходящиеся лучами от самой верхушки. А ещё у здешней нарядной красавицы есть симпатичный сосед – красивая еловая арочка с шариками и тоже в огнях.

– Днём вид немного другой, – подмечают работники площадки, – вы вечером приходите, когда огни зажгутся на ёлке, то-то красота!

Ёлочки-малютки…

Кроме высоких и серьезных новогодних красавиц, праздничное настроение создают и елочки маленькие, не амбициозные, но очень приветливые. Зелёные малютки весело глядят с витрин магазинов, прячутся в фойе организаций, а иные встречают посетителей и прохожих прямо у входа. Пушистая и нарядная ёлочка с шариками цветов российского триколора притаилась, например, у входа в областной ветеранский госпиталь на улице Васильева. Не грандиозных статей, но аккуратненькая, укутанная снежком создаёт настроение посетителям клиники.

Ещё две елочки-близняшки встречают малышей у театра кукол имени Гайдара на улице Весенней.

Все в шариках, серебристых шишках и бантиках они, будто дремлют в своих снежных шубках, в ожидании новогоднего волшебства.

Фото: AVOKA.DO

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/4207

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined