На праздник к нам пришла: где в Кемерове живет самая пушистая, самая нарядная и самая настоящая новогодняя ёлка

Рядом с главной елкой Кемерова готовят лёд для хоккея и фигурных па и строят вместительный городок с большущей горкой, лабиринтами и забавными фигурами. Работы кипят, и не исключено, что ледовых дел мастера явят свои творения на радость горожан уже к концу этой недели.

Весомую конкуренцию по нарядности и статности главной ели составляет новогодняя красавица на Пионерском бульваре. Она, конечно, не столь высока, но по количеству украшений и их праздничности ничуть не уступает своей старшей сестре на площади Советов. Здесь тебе и огромные снежники-гирлянды, и десятки лампочек, и своя нарядная яркая звезда.