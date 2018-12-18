На праздник к нам пришла: где в Кемерове живет самая пушистая, самая нарядная и самая настоящая новогодняя ёлка

С местными новогодними красавицами мы решили познакомиться поближе и даже сообразили своеобразный рейтинг-обзор ёлочек с учётом всех их праздничных прелестей.
Первые среди нарядных
На безоговорочное первенство по всяким разным большим и ярким украшениям претендует (кто бы мог подумать) главная новогодняя ель города на площади Советов. Двадцатиметровая искусственная красавица хоть уже и немолода, но глаз радует по-прежнему.
Пусть сегодня не так пышны её зеленые кроны, как в конце нулевых, зато богатое убранство сияет, цветные гирлянды в полсотни ламп играют огнями и огромные белые звёзды вместе с той, что венчает самую ёлочную маковку, горят вовсю! Впрочем, днём елочка смотрится ничуть не хуже, а под уютным тёплым снегопадом вполне себе выглядит и празднично и сказочно.
Рядом с главной елкой Кемерова готовят лёд для хоккея и фигурных па и строят вместительный городок с большущей горкой, лабиринтами и забавными фигурами. Работы кипят, и не исключено, что ледовых дел мастера явят свои творения на радость горожан уже к концу этой недели.
Весомую конкуренцию по нарядности и статности главной ели составляет новогодняя красавица на Пионерском бульваре. Она, конечно, не столь высока, но по количеству украшений и их праздничности ничуть не уступает своей старшей сестре на площади Советов. Здесь тебе и огромные снежники-гирлянды, и десятки лампочек, и своя нарядная яркая звезда.
Эту опрятную ель в небольшом сквере на Пионерском бульваре ежегодно собирает и наряжает компания "Кузбассразрезуголь". И зелёная красавица всю зиму радует жителей окрестных улиц и проспектов, и в новогоднюю ночь тоже привечает гостей.
Первые среди пушистых
Стройная и элегантная, и в тоже время одна из самых пушистых новогодних ёлочек украшает набережную Томи в центре города. Свою входную площадку к празднику зелёным деревцем украсил первый (и пока единственный) в Кемерове пятизвёздочный отель "Томь Ривер Плаза".
Наряд этой дамы довольно лаконичен, она словно изящная модница опутана лишь тонкой нитью бус – гирляндой с лампочками-невиличками, сияние которых подчеркивает густоту её зеленых крон. Если не приглядываться эта елочка вообще очень смахивает на натуральную, лесную, будто прямо здесь и росла всегда, дополняя речные пейзажи.
Ещё одна ну очень пушистая праздничная ель выросла на проспекте Октябрьском рядом с новым домом Центра детских развлечений "КиндерЛэнд". Новогодняя красавица так и притягивает взгляд своими большущими цветными шарами, блестящими игрушками и гирляндами и звёздочкой на маковке. Она очень даже подходит для хороводов детворы и больших уличных праздников, да и Дед Мороз с подарками мимо такой ёлочки точно не проедет.
Первые среди настоящих
Есть среди новогодних красавиц в Кемерове и самые настоящие, лесные. В обновленном парке на бульваре Строителей, например, их целых две нарядные! Здесь в центральной части рядом со сценой тоже ваяют свой ледяной городок с горками и фигурами. И готовят праздничную площадку, главными украшениями которой станут, в том числе, и живые ёлочки.
Хвойных статных дерев в линейном парке на бульваре Строителей множество, а эти две зелёные сестрёнки удачно произросли аккурат в эпицентре празднеств. Обе елочки украшены многочисленными цветными гирляндами и в тёмное время сияют очень даже эффектно.
Ёлка-великанша с разлапистыми ветвями из таёжных дебрей прибыла на праздник в "Парк Чудес". По сложившейся традиции она украшает центральную площадь горсада и стоит в центре ледовой площадки, которую, кстати, уже подготовили для катания. И здесь в наряде пушистой красавицы ничего лишнего нет – лишь разноцветные лампочки сверху донизу и гирлянды, расходящиеся лучами от самой верхушки. А ещё у здешней нарядной красавицы есть симпатичный сосед – красивая еловая арочка с шариками и тоже в огнях.
– Днём вид немного другой, – подмечают работники площадки, – вы вечером приходите, когда огни зажгутся на ёлке, то-то красота!
Ёлочки-малютки…
Кроме высоких и серьезных новогодних красавиц, праздничное настроение создают и елочки маленькие, не амбициозные, но очень приветливые. Зелёные малютки весело глядят с витрин магазинов, прячутся в фойе организаций, а иные встречают посетителей и прохожих прямо у входа. Пушистая и нарядная ёлочка с шариками цветов российского триколора притаилась, например, у входа в областной ветеранский госпиталь на улице Васильева. Не грандиозных статей, но аккуратненькая, укутанная снежком создаёт настроение посетителям клиники.
Ещё две елочки-близняшки встречают малышей у театра кукол имени Гайдара на улице Весенней.
Все в шариках, серебристых шишках и бантиках они, будто дремлют в своих снежных шубках, в ожидании новогоднего волшебства.
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