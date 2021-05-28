На кого выучиться в декрете, чтобы получать хорошую зарплату и радость от работы

Дизайнер интерьера – не просто человек, который умеет грамотно сочетать цвет диванных подушек с обивкой другой комнатной мебели. Нет, он отвечает за создание полноценного интерьера, не только красивого, но и гармоничного. В его обязанности входит планировка будущих комнат, продумывание наиболее эффективного освещения, встройка вентиляционных и акустических систем. Кроме того, помимо таких глобальных деталей изыскивает дизайнер и наиболее удачные варианты зонирования комнат, разрабатывает цветовые решения и определяет места для расстановки мебели. Эта профессия с каждым днем становится все более востребованной, так как в уютных квартирах, домах, офисах и различных общественных пространствах гораздо приятнее и живется, и работается.

Средняя зарплата дизайнеров интерьера составляет около 70 тысяч рублей. Эта сумма может варьироваться в зависимости от того, на каких условиях трудится специалист, трудоустроен он или же занимается фрилансом. В обоих случаях, чтобы заработать доверие клиентов, нужно научиться продвигать свои услуги. К счастью, сегодня подобные навыки можно обрести онлайн: Сеть предлагает бесчисленное множество курсов по этой специальности. Освоить такую профессию за декрет очень просто, главное - иметь возможность заплатить за получаемые знания около 100 тысяч рублей