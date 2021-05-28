На кого выучиться в декрете, чтобы получать хорошую зарплату и радость от работы

Иногда после рождения ребенка молодые мамы уже не хотят возвращаться на старую нелюбимую работу. Однако декрет не вечен, и, если финансовые возможности семьи не позволяют одному из супругов заниматься домашним хозяйством, рано или поздно настанет время снова зарабатывать. Какую прибыльную удаленную профессию могут освоить мамы за время отпуска по уходу за ребенком, рассказываем ниже.
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Дизайнер интерьера

Дизайнер интерьера – не просто человек, который умеет грамотно сочетать цвет диванных подушек с обивкой другой комнатной мебели. Нет, он отвечает за создание полноценного интерьера, не только красивого, но и гармоничного. В его обязанности входит планировка будущих комнат, продумывание наиболее эффективного освещения, встройка вентиляционных и акустических систем. Кроме того, помимо таких глобальных деталей изыскивает дизайнер и наиболее удачные варианты зонирования комнат, разрабатывает цветовые решения и определяет места для расстановки мебели. Эта профессия с каждым днем становится все более востребованной, так как в уютных квартирах, домах, офисах и различных общественных пространствах гораздо приятнее и живется, и работается.

Средняя зарплата дизайнеров интерьера составляет около 70 тысяч рублей. Эта сумма может варьироваться в зависимости от того, на каких условиях трудится специалист, трудоустроен он или же занимается фрилансом. В обоих случаях, чтобы заработать доверие клиентов, нужно научиться продвигать свои услуги. К счастью, сегодня подобные навыки можно обрести онлайн: Сеть предлагает бесчисленное множество курсов по этой специальности. Освоить такую профессию за декрет очень просто, главное - иметь возможность заплатить за получаемые знания около 100 тысяч рублей

3D-визуализатор интерьеров

3D-визуализатор – лучший друг дизайнера, продумывающего концепцию жилища. В его задачи входит создание реалистичного "фото" будущего интерьера согласно эскизам, полученным от другого специалиста. Фактически, только с помощью 3D-визуализатора можно получить объективное отображение будущей обстановки своей квартиры и понять, подходят ли семье все дизайнерские решения. Точно так же, как в предыдущем случае, трудиться эти специалисты могут как на дому, так и в офисе: все зависит от предпочтения самого визуализатора. Чтобы пробиться в этой сфере и действительно усвоить все нужные знания, необходимо хотя бы на минимальном уровне "дружить" с компьютерами и иметь большую усидчивость, так как для работы понадобится освоить программу 3ds Max, позволяющую создавать трехмерные модели любого предмета и наложить на них освещение и различные текстуры. Это образование принесет хороший доход и соло, и в тандеме с уже полученной квалификацией дизайнера интерьеров. В первом случае прогнозируемая ежемесячная зарплата стартует от 60 тысяч, во втором – может достигать 80 и более тысяч.

Сценарист

Сценарист – специалист, создающий текстовое описание событий, которые затем воплощаются в сериалах, кино, телешоу, мультфильмах и т.д. В последние годы стало популярно привлекать деятелей этой сферы и к созданию сюжетов для видеоигр. Потенциальными работодателями сценаристов могут выступать телевизионные компании, разработчики программного обеспечения, театры, рекламные агентства, а также фирмы, организующие праздничные мероприятия.

Будущим сценаристам нужно понимать, что они создают произведение, предназначенное не для чтения, а для дальнейшей реализации. Подразумевается, что в таких текстах отсутствует излишняя художественность. Кроме того, между событиями, отраженными в действиях и диалогах на бумаге, в обязательном порядке должна прослеживаться четкая причинно-следственная связь. Возможно, вам придется всегда создавать лишь оригинальные сценарии, взятые из собственной головы, но также существует шанс, что заказчику потребуется адаптация уже существующего произведения, например, классического. Каждая сцена должна расписываться согласно требованиям режиссеров, а также актеров, взятых для исполнения ролей. Зарплата сценариста может существенно варьироваться пропорционально объему заказов, но у успешных представителей данной сферы она составляет порядка 80 тысяч рублей в месяц.

Бизнес-аналитик

Мамы и папы с аналитическим складом ума могут за декрет освоить еще одну относительно новую профессию, обучившись бизнес-аналитике. В задачи специалистов данной сферы входит анализ экономики компании-заказчицы и оптимизация процессов, которые не дают ей выйти на новый уровень. Проще говоря, вы ответственны за сокращение любых издержек и, например, повышение продаж. Здесь пригодятся и навыки программирования, так как IT-системы сегодня являются неотъемлемой частью работы большинства действительно успешных компаний. Средняя зарплата начинающих специалистов в этой области составляет 80 тысяч рублей, на фрилансе может получаться чуть более скромная сумма. Так или иначе, все зависит от вашего желания работать: подобное образование позволяет выйти на весьма солидный ежемесячный доход.

Разумеется, у молодых мам очень много обязанностей, а для учебы требуется время, поэтому отдохнуть, пока спит ребенок, самым амбициозным из них не удастся. Чтобы сэкономить лишние десять минут, прочтите про эти интересные повседневные лайфхаки, которые наверняка пригодятся вам в быту.


Источник фото: unsplash.com

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