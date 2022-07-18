Так, по словам местного жителя, регулярно вместе с холодной водой в дома поступает и грязь. При этом с горячей водой дела обстоят несколько лучше: периодически она все-таки бывает чистой, но не постоянно.

– Для питья и готовки абсолютно не пригодная. Мыть детей страшно! Страдает сантехника. Фильтры для воды не спасают ситуацию! Проблема по всему поселку, не адресно. В любое время года! – сокрушился интернет-пользователь.

Автор публикации во "ВКонтакте" добавил, что на днях ему пришлось сооружать самодельный фильтр из подручных медицинских масок для того, что бы хоть как-то ополоснуть ребенка.