"Мыть детей страшно": кузбассовцы пожаловались на проточную воду с грязью

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Беловчане из поселка Инской в Сети пожаловались на грязную воду, которая поступает в дома граждан на регулярной основе, из-за чего те не могут выполнить свои бытовые дела и даже помыть детей.

Так, по словам местного жителя, регулярно вместе с холодной водой в дома поступает и грязь. При этом с горячей водой дела обстоят несколько лучше: периодически она все-таки бывает чистой, но не постоянно.

Для питья и готовки абсолютно не пригодная. Мыть детей страшно! Страдает сантехника. Фильтры для воды не спасают ситуацию! Проблема по всему поселку, не адресно. В любое время года! – сокрушился интернет-пользователь.

Автор публикации во "ВКонтакте" добавил, что на днях ему пришлось сооружать самодельный фильтр из подручных медицинских масок для того, что бы хоть как-то ополоснуть ребенка.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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