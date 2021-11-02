Мыши заполонили магазин крупной торговой сети в Кемерове

0
Фото:  

Посетители продуктового магазина в кузбасской столице запечатлели на видео грызуна, который скрывался от любопытных глаз под прилавком с продуктами.

На просторах социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой запечатлена крыса в магазине. Автор в тексте к посту указала, что грызун был заснят на камеру в торговой точке известной российской сети на бульваре Строителей в городе Кемерово.


Комментаторы отметили, что во многих больших павильонах с продуктами обитают крысы и крупные магазины не исключение. При этом нашлись и те, кто раскритиковал девушку за съемку живности. По их мнению, после публикации работники расправятся с мышью.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбассовцы пожаловались на расплодившихся во дворе огромных крыс.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30708

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined