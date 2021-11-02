Мыши заполонили магазин крупной торговой сети в Кемерове

На просторах социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой запечатлена крыса в магазине. Автор в тексте к посту указала, что грызун был заснят на камеру в торговой точке известной российской сети на бульваре Строителей в городе Кемерово.

Комментаторы отметили, что во многих больших павильонах с продуктами обитают крысы и крупные магазины – не исключение. При этом нашлись и те, кто раскритиковал девушку за съемку живности. По их мнению, после публикации работники расправятся с мышью.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбассовцы пожаловались на расплодившихся во дворе огромных крыс.