Мыла окна: очевидцы рассказали о смерти выпавшей из окна девятого этажа пожилой жительницы Кузбасса

Очевидцы сообщили в соцсетях, что в Ленинске-Кузнецком с большой высоты упала женщина в возрасте. По их словам, инцидент произошел накануне, 17 мая, в вечернее время на проспекте Ленина. Отмечается, что погибшая мыла окна, но не удержалась и упала вниз с девятого этажа.

– Было много полицейских. Мои соболезнования родным и близким, – написал автор публикации.

В областном СУ СКР сообщили VSE42.Ru , что им действительно поступал сигнал о гибели человека.

– Проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, к своему посту горожанин прикрепил фотографии с места происшествия.