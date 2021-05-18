Мыла окна: очевидцы рассказали о смерти выпавшей из окна девятого этажа пожилой жительницы Кузбасса

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В Ленинске-Кузнецком скончалась пожилая горожанка, которая разбилась, выпав из окна квартиры в многоэтажке.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что в Ленинске-Кузнецком с большой высоты упала женщина в возрасте. По их словам, инцидент произошел накануне, 17 мая, в вечернее время на проспекте Ленина. Отмечается, что погибшая мыла окна, но не удержалась и упала вниз с девятого этажа.

– Было много полицейских. Мои соболезнования родным и близким, – написал автор публикации.
В областном СУ СКР сообщили VSE42.Ru, что им действительно поступал сигнал о гибели человека.
– Проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, к своему посту горожанин прикрепил фотографии с места происшествия.

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