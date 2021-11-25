Мясо и другие продукты резко подорожали в Кузбассе за неделю

По данным статистиков за минувшую отчетную неделю в Кузбассе резко подорожала картошка – на 3,7%. Также дороже стали конфеты и свинина – на 3,5%, капуста – на 2,3%, рыба – на 2,2%. Из непродовольственных товаров подорожала туалетная бумага (2,3%) и сухой корм для котов (3,5%).

Подешевели огурцы на 7,4%, помидоры – на 6,5%, пшено – на 3,7%, а также металлическая черепица – на 3,1%, женские колготки – на 3,1%.

Стоимость бензина тоже увеличилась. За литр АИ-92 просят в среднем 44,56 рубля (+0,3%), литр АИ-95 – 47,96 рубля (+0,5%), АИ-98 – 56,28 рубля (+0,4%), литр дизельного топлива – 54,2 рубля (+2,1%).