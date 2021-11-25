Мясо и другие продукты резко подорожали в Кузбассе за неделю

0
Фото:  

В Кемеровской области опять выросла стоимость некоторых продуктов. Больше всего в цене прибавили картофель, мясо и сладости.

По данным статистиков за минувшую отчетную неделю в Кузбассе резко подорожала картошка – на 3,7%. Также дороже стали конфеты и свинина – на 3,5%, капуста – на 2,3%, рыба – на 2,2%. Из непродовольственных товаров подорожала туалетная бумага (2,3%) и сухой корм для котов (3,5%).


Подешевели огурцы на 7,4%, помидоры – на 6,5%, пшено – на 3,7%, а также металлическая черепица – на 3,1%, женские колготки – на 3,1%.


Стоимость бензина тоже увеличилась. За литр АИ-92 просят в среднем 44,56 рубля (+0,3%), литр АИ-95 – 47,96 рубля (+0,5%), АИ-98 – 56,28 рубля (+0,4%), литр дизельного топлива – 54,2 рубля (+2,1%).

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31388

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined