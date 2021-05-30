Мясников рассказал об опасных причинах дневной сонливости

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Чувство недосыпа может быть признаком обструктивного апноэ сна (слип-апноэ), приводящего к тяжелым заболеваниям и повышенному риску смерти. Об опасности россиян предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Так, со слов доктора известно, что разбитость, а также ощущение сонливости является довольно распространенным состоянием человека. Врач приравнивает ее к склонности к повышенному сахару. Однако опасность его в разы выше.

- Вы можете ходить к врачу, он может обкормить вас таблетками, а ничего не будет, пока мы не уберем это слип-апноэ. От него люди и умирают чаще, и заболевают тяжелыми заболеваниями чаще. Надо лечить, - приводят слова медика "Лента.ру".

Также признаком недуга, как отметил Мясников, могут быть звуки, издаваемые во время сна.

- Человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло. И вот, вы храпите, потом вы замираете на несколько секунд, а потом жуткий всхрап, - привел другие признаки заболевания доктор.

Для того, чтобы диагностировать указанный синдром врач рекомендует людям, страдающим от него, обратиться к врачу-сомнологу. В том же случае, если ваши опасения насчет наличия заболевания подтвердятся, специалист сможет назначить вам индивидуальное лечение.

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