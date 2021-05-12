Мясников рассказал о полезных для здоровья пищевых привычках

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Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, в прямом эфире на телеканале «Россия 1» объяснил принципы здорового питания.

Со слов медика стало известно, что наиболее полезной пищевой привычкой является формирование и соблюдение графика приема пищи, а также ходьбы после него.

- Обязательно все это с физическими нагрузками, потому что если просто сидите на диване перед телевизором, правильное питание вам не поможет, - высказался Мясников.

Вместе с этим, врач также рекомендует принимать пищу в компании. Обусловлен совет тем, что человек, находясь за столом в одиночестве, может незаметно для себя потребить слишком много еды. Произойти это, по словам Мясникова, может даже в том случае, если человек был не сильно голоден.


Врач также указал на важность тщательности пережевывания пищи, отметив, что однозначно полезной или вредной пищи не существует. Важно сохранять правильный образ питания, пишут "Лента.ру".

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