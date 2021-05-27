Мясников назвал затруднение при глотании признаком развития онкозаболевания

Сигналом о проблеме в организме может послужить дисфагия, пояснил медик. Проявляется же она в том, что человек при глотании испытывает дискомфорт, а именно – ощущает будто, что-то мешает ему проглотить что-либо, пишут РИА "Новости".

Подобные проблемы, как отмечает Мясников, могут быть признаком рака пищевода. В этом же случае симптом начинает быстро прогрессировать и впоследствии у больного возникают различные трудности с проглатыванием жидкости.

Тем не менее, хоть дисфагия является признаком развития рака, однако не каждый ее случай может быть свидетельством наличия онкозаболевания. Чаще всего обусловлено это механическими затруднениями, которые возникают при прохождении трудной еды по пищеводу.