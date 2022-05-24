Мягкий кирпич, капсула времени и другие инновации — в Кемерове завершилась Неделя креативных индустрий

В сквере Орбита отгремел финальный день Недели креативных индустрий. На площадке развернулись локации с играми, выставка работ кемеровских фотохудожников и хендмейдеров. Горожан развлекали музыканты, жонглеры и артисты театра-студии "Ярус". Тех, кто увлекается трендовыми направлениями – анимацией, дизайном, ждали занятия с профессиональными преподавателями Школы креативных индустрий.
На сцене главного шатра выступили приглашенные эксперты – Никита Гирин, директор креативного бюро "Энгиро", Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС Region PR, Людвиг Быстроновский, разработчик дизайна для схемы стадиона московского и петербургского метро и другие.
Участники презентовали свои проекты, которые готовили три дня на практических занятиях, где знакомились с кемеровской идентичностью и учились работать с заказчиком. Теорию отрабатывали на реальных запросах от салона красоты "Сливки", театральной студии "Ярус" и других. Команды разработали оригинальные решения: цифровая витрина с датчиками движения и фильтр-масками, которые меняют в отражении прохожего стрижку или подбирают макияж, фотобудка "Капсула времени", стилизованная под ретро-лифт, добавляет изображение посетителя на архивные снимки Кемерова.
Неординарных решений было много. Одни остаются в формате идей. Другие – уже стали реальными проектами: шахтерское худи с принтом в виде пылающего огня и фонариком на капюшоне-"каске", бандана со съемными стикерами, описывающими характер горожан, кемеровский кирпич.
"Если мой кирпичик с хвостом-трубой не возьмут в работу, я займусь производством сама. У меня уже готов поролоновый прототип", – признается участница Недели Елизавета Клейменова.
Кемеровчане, для которых финальный день Недели креативных индустрий стал настоящим праздником, тепло отзываются о нем.
"Хочется больше таких ярких событий, где родители могут весело и с пользой провести время с детьми. Не уткнувшись в смартфон. А поиграть, узнать о родном городе, научиться новому, купить подарки", – поделилась впечатлениями Мария Захаровна.
Неделя креативных индустрий дала старт десятку проектов. Что нового появится в городе, какие еще события ждут кемеровчан, расскажут в социальных сетях и на сайте проекта "Идентичный Кемерово".
Мероприятие организовано проектом "Идентичный Кемерово" совместно с Министерством культуры и национальной политики Кузбасса, учреждениями культуры региона и Администрацией г. Кемерово.
Фото: Анжелика Грушкина
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