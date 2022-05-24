Мягкий кирпич, капсула времени и другие инновации — в Кемерове завершилась Неделя креативных индустрий

В сквере Орбита отгремел финальный день Недели креативных индустрий. На площадке развернулись локации с играми, выставка работ кемеровских фотохудожников и хендмейдеров. Горожан развлекали музыканты, жонглеры и артисты театра-студии "Ярус". Тех, кто увлекается трендовыми направлениями – анимацией, дизайном, ждали занятия с профессиональными преподавателями Школы креативных индустрий.

На сцене главного шатра выступили приглашенные эксперты – Никита Гирин, директор креативного бюро "Энгиро", Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС Region PR, Людвиг Быстроновский, разработчик дизайна для схемы стадиона московского и петербургского метро и другие.