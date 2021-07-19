Кадры прогулки лошадей были сделаны в городе Мыски. Автор опубликовал фотографии в сообществе "ВКонтакте" и добавил, что запечатлеть животных ему удалось в районе административного здания.

– Центр города Мыски. Ну к тому, что у нас коровы возле администрации пасутся мы уже привыкли. Но теперь и лошадки в городе гуляют... Однако это уже скоро будет деревня. – заявил пользователь Сети.

В комментариях люди с иронией отнеслись к ситуации и подметили, что запечатленная картина– это ничто иное как "развитие сельского хозяйства в стране" и по этой причине удивляться горожанам нечему.