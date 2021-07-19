"Мы привыкли": кузбассовцы сообщили о пасущихся лошадях возле администрации

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Фото:  

Жители Кемеровской области в соцсетях рассказали о прогулке лошадей по центральной улице возле городской администрации.

Кадры прогулки лошадей были сделаны в городе Мыски. Автор опубликовал фотографии в сообществе "ВКонтакте" и добавил, что запечатлеть животных ему удалось в районе административного здания.

Центр города Мыски. Ну к тому, что у нас коровы возле администрации пасутся мы уже привыкли. Но теперь и лошадки в городе гуляют... Однако это уже скоро будет деревня. заявил пользователь Сети.

В комментариях люди с иронией отнеслись к ситуации и подметили, что запечатленная картинаэто ничто иное как "развитие сельского хозяйства в стране" и по этой причине удивляться горожанам нечему.

Да!
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