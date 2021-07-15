МВД выступило с инициативой об отмене обязательного техосмотра

Как пояснил представитель МВД в видео, соответствующее предложение ведомства уже направлено на рассмотрение в правительство России. В нем же властям предлагается отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей, а также мотоциклов, которые принадлежат физлицам.

- Мониторинг доступности для населения услуг по техническому осмотру (ТО) показал неготовность действующей системы ТО к реализации новых положений законодательства в данной сфере, - говорит в видео Черников.

Связано это, как он уточнил с тем, что в некоторых регионах нормативы по минимальной обеспеченности граждан пунктами, где они могли бы пройти ТО, не выполняются, а сама политика ценообразования ТО оказывает негативное влияние на развитие сферы рынка указанных услуг.

Также Черников отметил, что сотрудники ведомства располагают возможностью продумать меры, которыми возможно мотивировать автовладельцев проходить ТО в добровольном порядке, уточнив, что ими могли бы стать: снижение транспортного налога и стоимости оформления полиса ОСАГО.