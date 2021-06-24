МВД начало раскрывать личности россиян по новой системе распознавания силуэтов

Пять российских регионов уже опробовали нововведение и активно им пользуются, заявил глава компании-разработчика системы Андрей Теленков. Он также пояснил, что технология позволяет в режиме реального времени определить личность человека по лицу или силуэту, а также распознавать машины.

– В решении, которое у нас сейчас вышло, можно отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности наших алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью, – цитирует специалиста ТАСС.

Гендиректор подчеркнул, что алгоритмы настроены учитывать индивидуальные особенности человека (походка, примечательная внешность, аксессуары) во избежание путаницы, если человек схож внешне с другим. Кроме того, технология позволяет применять аналогичные методы и для проверок транспорта. Распознать автомобиль и данные о нем будет возможно не только по номерам, но и по изображению части машины.

Подобная система уже применялась в России: ее использовали в 2018 году во время чемпионата мира по футболу.