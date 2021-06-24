+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

МВД начало раскрывать личности россиян по новой системе распознавания силуэтов

0
Фото:  

Правоохранители запустили в части регионов России новую технологию распознавания лиц и силуэтов людей. Данная система позволяет проверить даже автомобили.

Пять российских регионов уже опробовали нововведение и активно им пользуются, заявил глава компании-разработчика системы Андрей Теленков. Он также пояснил, что технология позволяет в режиме реального времени определить личность человека по лицу или силуэту, а также распознавать машины.

– В решении, которое у нас сейчас вышло, можно отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности наших алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью, – цитирует специалиста ТАСС.

Гендиректор подчеркнул, что алгоритмы настроены учитывать индивидуальные особенности человека (походка, примечательная внешность, аксессуары) во избежание путаницы, если человек схож внешне с другим. Кроме того, технология позволяет применять аналогичные методы и для проверок транспорта. Распознать автомобиль и данные о нем будет возможно не только по номерам, но и по изображению части машины.


Подобная система уже применялась в России: ее использовали в 2018 году во время чемпионата мира по футболу.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26369

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined