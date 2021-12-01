Музыкальный вечер в стиле Cheese состоится в Филармонии Кузбасса

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Государственная Филармония Кузбасса приглашает на музыкальный вечер, совмещенный с дегустацией сыров и розыгрышем подарков.

Событие состоится в воскресенье, 2 января, в 18:00


Музыкальный вечер в стиле Cheese

Что может быть лучше, чем сидеть за столиком, наслаждаться ломтиком ароматного сыра, бокалом вина и слушать самые обворожительные песни?.. У нашей программы, как и у каждого сыра, особенный характер и свои тонкости употребления. Вас ждут сырная дегустация, музыкальные "рокфор" и "стилтон", розыгрыш подарков, искрящиеся вокальные композиции и красивые фотографии с видеоплатформы "тик-ток холл" в честь наступившего Нового года!


Поздравляйте друг друга, успевайте делать заказ в "музыкальной карте" и растворяйтесь в любимых мелодиях!


Продолжительность: 1 час 30 минут

12+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/


Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.

Да!
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