Музыкальный вечер в стиле Cheese состоится в Филармонии Кузбасса

Событие состоится в воскресенье, 2 января, в 18:00

Музыкальный вечер в стиле Cheese

Что может быть лучше, чем сидеть за столиком, наслаждаться ломтиком ароматного сыра, бокалом вина и слушать самые обворожительные песни?.. У нашей программы, как и у каждого сыра, особенный характер и свои тонкости употребления. Вас ждут сырная дегустация, музыкальные "рокфор" и "стилтон", розыгрыш подарков, искрящиеся вокальные композиции и красивые фотографии с видеоплатформы "тик-ток холл" в честь наступившего Нового года!

Поздравляйте друг друга, успевайте делать заказ в "музыкальной карте" и растворяйтесь в любимых мелодиях!

Продолжительность: 1 час 30 минут

12+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.