Музыкальный вечер к 800-летию со дня рождения Александра Невского пройдет в кузбасской филармонии

В первом отделении прозвучит концерт Э. Грига для фортепиано с оркестром – это одно из самых известных и сложных произведений этого жанра. Музыка концерта сочетает яркое национальное своеобразие, романтическую экспрессию и лирическую тонкость. Партия фортепиано звучит в концерте мощно и виртуозно, она столь многообразна по воплощаемым эмоциям, что приближается к оркестровому звучанию.

Концерт Грига совместно с оркестром исполнит юный музыкант дипломант международных конкурсов Николай Бирюков.

Во втором отделении концерта будет исполнена монументальная кантата С. Прокофьева "Александр Невский". Кантата создана на основе музыки к одноименному фильму, поставленному в 1938 г. выдающимся кинорежиссером Сергеем Эйзенштейном.

Музыка кантаты проникнута любовью к отчизне, воспевает народ, его величие и силу духа. В произведении развивается героико-эпическая линия, типичная для русской музыкальной классики. Вместе с тем кантата являет собой образец советского историко-героического эпоса, семь ее музыкально-исторических картин (частей) отличает острое чувство современности.

В программе: Э. Григ Фортепианный концерт ля минор соч. 16, С. Прокофьев Кантата "Александр Невский".

Исполнители: Губернаторский симфонический оркестр филармонии Кузбасса, солист лауреат международных конкурсов Николай Бирюков (фортепиано), Губернаторский камерный хор филармонии Кузбасс, мужской вокальный ансамбль филармонии Алтайского края. Дирижер Дмитрий Лузин (г. Барнаул), музыковед Ольга Гусева. Начало концерта 15 мая в 18:00. Возрастное ограничение 6+.

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*(Скидку предоставляет Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова).