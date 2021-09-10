Концерт "Все начинается с любви" посвящен памяти святых Петра и Февронии и задуман как доверительный разговор исполнителей со слушателями о важной для всех теме — семейном счастье.
В программу вечера вошли лирические вокальные произведения о любви, написанные О. Фельцманом, А. Пахмутовой, А. Добрыниным и др., а также стихотворения Р. Рождественского, Е. Евтушенко, Б. Бурмистрова.
Исполнители:
- Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер Ольга Шабалина). Солисты хора: Олег Смолин, Евгений Плотницкий.
- Литературный театр "Слово" (художественный руководитель Ирина Латынникова). Музыковед Олеся Карманова.
17 сентября, пятница, 16:00
"Всё начинается с любви", 6+
Принимается к оплате "Пушкинская карта"
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