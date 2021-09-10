Концерт "Все начинается с любви" посвящен памяти святых Петра и Февронии и задуман как доверительный разговор исполнителей со слушателями о важной для всех теме — семейном счастье.

В программу вечера вошли лирические вокальные произведения о любви, написанные О. Фельцманом, А. Пахмутовой, А. Добрыниным и др., а также стихотворения Р. Рождественского, Е. Евтушенко, Б. Бурмистрова.

Исполнители:

Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер Ольга Шабалина). Солисты хора: Олег Смолин, Евгений Плотницкий.

Литературный театр "Слово" (художественный руководитель Ирина Латынникова). Музыковед Олеся Карманова.

17 сентября, пятница, 16:00

"Всё начинается с любви", 6+

Принимается к оплате "Пушкинская карта"