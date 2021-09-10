Музыкально-литературный концерт "Все начинается с любви" состоится в Кемерове

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17 сентября в Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова пройдет музыкальный вечер в память о святых Петре и Февронии.

Концерт "Все начинается с любви" посвящен памяти святых Петра и Февронии и задуман как доверительный разговор исполнителей со слушателями о важной для всех теме — семейном счастье.


В программу вечера вошли лирические вокальные произведения о любви, написанные О. Фельцманом, А. Пахмутовой, А. Добрыниным и др., а также стихотворения Р. Рождественского, Е. Евтушенко, Б. Бурмистрова.


Исполнители:

  • Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер Ольга Шабалина). Солисты хора: Олег Смолин, Евгений Плотницкий.
  • Литературный театр "Слово" (художественный руководитель Ирина Латынникова). Музыковед Олеся Карманова.


17 сентября, пятница, 16:00
"Всё начинается с любви", 6+
Принимается к оплате "Пушкинская карта"
Да!
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