Губернаторский симфонический оркестр и артисты литературного театра "Слово" приглашают вас на цикл концертов. Вам предстоит стать участниками музыкально-литературных встреч, темы которых подсказаны произведениями замечательных отечественных и зарубежных писателей. В наших концертах они соединятся с музыкой выдающихся композиторов.

Тема первой встречи навеяна рассказом А.Чехова "Анна на шее" и музыкой В. Гаврилина.

Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр.

Художественный руководитель и главный дирижер Вячеслав Прасолов .

Солисты государственной филармонии им. Б. Штоколова.

Тексты читают артисты литературного театра "Слово".

Художественный руководитель Ирина Латынникова.

Музыковед кандидат культурологии Ольга Гусева.

Концерт проходит в рамках абонемента № 1С "Литературно-музыкальная классика".

"Анна на шее" (А. Чехов)

30 октября, суббота, 17:00

6+