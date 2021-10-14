Музыкально-литературная встреча "Анна на шее" состоится в Кемерове

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Представление по мотивам рассказа А. Чехова "Анна на шее" станет первым из цикла концертов, соединяющих в себе музыку и литературу.

Губернаторский симфонический оркестр и артисты литературного театра "Слово" приглашают вас на цикл концертов. Вам предстоит стать участниками музыкально-литературных встреч, темы которых подсказаны произведениями замечательных отечественных и зарубежных писателей. В наших концертах они соединятся с музыкой выдающихся композиторов.


Тема первой встречи навеяна рассказом А.Чехова "Анна на шее" и музыкой В. Гаврилина.


Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр.

Художественный руководитель и главный дирижер Вячеслав Прасолов .

Солисты государственной филармонии им. Б. Штоколова.

Тексты читают артисты литературного театра "Слово".

Художественный руководитель Ирина Латынникова.

Музыковед кандидат культурологии Ольга Гусева.


Концерт проходит в рамках абонемента № 1С "Литературно-музыкальная классика".


"Анна на шее" (А. Чехов)
30 октября, суббота, 17:00
6+
Да!
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