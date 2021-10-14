Губернаторский симфонический оркестр и артисты литературного театра "Слово" приглашают вас на цикл концертов. Вам предстоит стать участниками музыкально-литературных встреч, темы которых подсказаны произведениями замечательных отечественных и зарубежных писателей. В наших концертах они соединятся с музыкой выдающихся композиторов.
Тема первой встречи навеяна рассказом А.Чехова "Анна на шее" и музыкой В. Гаврилина.
Исполнители:
Губернаторский симфонический оркестр.
Художественный руководитель и главный дирижер Вячеслав Прасолов .
Солисты государственной филармонии им. Б. Штоколова.
Тексты читают артисты литературного театра "Слово".
Художественный руководитель Ирина Латынникова.
Музыковед кандидат культурологии Ольга Гусева.
Концерт проходит в рамках абонемента № 1С "Литературно-музыкальная классика".
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