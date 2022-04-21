Музыкальная группа родом из Украины перенесла концерт в Кемерове

Весной этого года, а точнее 22 апреля, в Кемерове должен был состояться концерт группы Dabro, чей хит "Юность" стал известен на всю страну.

Музыканты, творчество которых зародилось в Украине, перенесли выступление на 21 сентября.

– Концерт группы Dabro, назначенный на 22 апреля 2022 года, переносится на 21 сентября 2022 года, – сказано в сообщении.

О причинах переноса на несколько месяцев не сообщается.

Напомним, ранее Александр Малинин и ряд других артистов отменили концерты в Кузбассе, а позже стало известно об отмене еще нескольких гастролей.