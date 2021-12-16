Музыкальная группа отменила свои концерты в Кемерове

Накануне в Сети появилась информация, что популярная музыкальная группа Луна-парк отменила свои выступления в городе Кемерово. Ранее мероприятия были запланированы на 24 и 25 декабря в концертном зале филармонии.

– Внимание, уважаемые зрители, концерты кавер-группы Луна-парк 24 и 25 декабря отменены. Приносим извинения за неудобства, – следует из официального комментария филармонии.

При этом причина, из-за которой популярные музыканты не порадуют жителей областной столицы своей музыкой, не уточняется.