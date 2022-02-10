Музыка легендарного оркестра Поля Мориа прозвучит в Филармонии Кузбасса

Событие состоится в среду, 2 марта, в 18:30
Заставки к программам "В мире животных", "Кинопанорама" – это все музыка оркестра Поля Мориа, всемирно известного французского композитора и дирижера. Легендарный оркестр, созданный Полем Мориа, путешествовал по всему миру и везде его встречали восторженными овациями. Музыка не требует перевода, она говорит на языке души, на языке сердца и поэтому произведения романтичного французского композитора так любимыми уже несколькими поколениями.
В программе вечера также прозвучат сочинения Баха, Вивальди и Моцарта, которые перекликаются с композициями из репертуара оркестра Мориа.
Исполнители:
Лауреат международных конкурсов Мария Блажевич (орган, г. Томск)
Музыковед Анастасия Скулкова
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