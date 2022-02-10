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Музыка легендарного оркестра Поля Мориа прозвучит в Филармонии Кузбасса

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Концерт "По следам оркестра Поля Мориа" пройдет в Государственной Филармонии Кузбасса.

Событие состоится в среду, 2 марта, в 18:30


"По следам оркестра Поля Мориа"

Заставки к программам "В мире животных", "Кинопанорама" – это все музыка оркестра Поля Мориа, всемирно известного французского композитора и дирижера. Легендарный оркестр, созданный Полем Мориа, путешествовал по всему миру и везде его встречали восторженными овациями. Музыка не требует перевода, она говорит на языке души, на языке сердца и поэтому произведения романтичного французского композитора так любимыми уже несколькими поколениями.

В программе вечера также прозвучат сочинения Баха, Вивальди и Моцарта, которые перекликаются с композициями из репертуара оркестра Мориа.


Исполнители:

Лауреат международных конкурсов Мария Блажевич (орган, г. Томск)

Музыковед Анастасия Скулкова


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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
Да!
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