Мужчины в Мысках устроили массовое убийство голубей

В Мысках неизвестные массово убивали голубей. При этом трупы птиц, со слов очевидцев, мужчины складывали в свои пакеты.

– Двое мужчин посреди дня убивают голубей собирая в большой пакет. Убили примерно 10 голубей, – следует из текста поста, опубликованного во "ВКонтакте".

Суд по видео, орудием для убийств оказалась длинная палка, которой неизвестные с размаху били по живым существам. Причина их действий не ясна. Однако в комментариях некоторые горожане предположили, что мертвые голуби потребовались незнакомцам для пропитания.