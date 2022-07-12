Мужчина застрял на необитаемом острове в Юрге

Как оказалось, в Юрге мужчина своими силами доплыл до небольшого островка суши посреди главной водной артерии региона, где не было ни одной души, а вот обратно на берег вернуться не смог, поскольку закончились силы. Так он там и сидел до тех пор, пока к нему не прибыли спасатели.

– Спасатели Юргинского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, при помощи лодки доставили потерпевшего на берег, передали бригаде скорой медицинской помощи, – следует из текста сообщения.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти до ночи продлили работу кемеровских спасателей на водоемах.